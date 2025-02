Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft: Stabsstelle zieht Zwischenbilanz im Konzeptladen „HeartWork“ – Bewerbung für die letzte Projektphase bis 31. März möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Projekt „HeartWork“ hat die Stadt Heidelberg eine Experimentierfläche in der Unteren Straße 2 geschaffen, in der aufstrebende Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft erste Erfahrungen im Einzelhandel sammeln können. Verschiedene Labels und Unternehmen können seit August 2024 ausprobieren, wie es ist, einen eigenen Laden in zentraler Lage zu haben. Nach der Hälfte des Projektzeitraums von einem Jahr zieht die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft eine erste Zwischenbilanz.

Die Modelabels für Babys und Kinder „TaTa – kleine Lieblingssachen“ und „We Are Philosophie“ haben nach der Projektteilnahme im „HeartWork“ eine Teilfläche des Concept Stores angemietet und verkaufen dort erfolgreich ihre Produkte. Die Marke „Diop Garments“ ist derzeit zum dritten Mal in Folge mit dabei. Mithilfe des direkten Kundenfeedbacks wurde das eigene Sortiment angepasst und erweitert, womit die Anzahl an Verkäufen kontinuierlich gesteigert werden konnte. Was die Teilnehmenden des Projekts jedoch auch feststellen: Nicht alle Produkte funktionieren im Einzelhandel und manchmal ist es auch eine größere Herausforderung, vor Ort präsent sein zu müssen.

Diese gesammelten Erfahrungen sind für die Stadt Heidelberg von großer Bedeutung, um daraus Erkenntnisse für die verbleibenden sechs Monate umzusetzen und die Unternehmen in ihrer Entwicklung beraten zu können. In dieser Woche sind drei neue Unternehmen in den Konzeptladen „HeartWork“ eingezogen: „&mia stories“ mit einem Sortiment aus schadstofffreien, nachhaltig produzierten Accessoires und Spielsachen für Kinder, das Modelabel „SAIS Fashion“, das bei der Herstellung ihrer Kleidung mit syrischen Geflüchteten zusammenarbeitet, sowie Alexandre Micoulet mit seinen handgefertigten Keramiken.

Bewerbungsphase für Anmietung ab Mai 2025 läuft

Wer einen Platz in der letzten Projektphase von Mai bis Juli 2025 ergattern möchte, hat dazu noch Gelegenheit. Bis zum 31. März 2025 können sich Interessierte bewerben. Weitere Informationen zur Anmeldung und den Voraussetzungen gibt es online unter www.heidelberg.de/heartwork.

Projekt ist Teil des Programms „Mittendrinnenstadt“

Organisiert wird das Projekt im Rahmen der „Mittendrinnenstadt“. Unter diesem Titel wird das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof bis 2025 mit einem Förderprogramm von 5,5 Millionen Euro gestärkt. Die Stadt investiert davon 1,4 Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Weitere 4,1 Millionen Euro erhält sie als Bundesförderung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Die aktuellen Mieter im Konzeptladen „HeartWork“ (von links): Silja Aebersold-Keles, Alexandre Micoulet, Seda Demir und Madiagne Diop. Foto: Christian Buck