Heidelberg – Showing der Tanzgruppe [HD] am 21. Februar im Choreographischen Centrum bei der HebelHalle des Unterwegstheaters – Eintritt frei

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Tanzgruppe [HD] ist das älteste freie Tanzensemble Heidelbergs und erarbeitet mit wechselnden professionellen Dozent*innen und Choreograph*innen jährlich eine oder mehrere Performances. Während der Residenz im CC Heidelberg haben die fünf Tänzer*innen zusammen mit dem Tänzer, Choreographen und Lehrer Luches Huddleston Jr. Material aus einem Online-Workshop des bekannten israelischen Choreographen Hofesh Shechter erarbeitet. Das Ergebnis wird in einem Showing mit Nachgespräch präsentiert – Eintritt frei!

Die Tanzgruppe [HD] wurde vor über 40 Jahren mit Studierenden der Sportwissenschaft an der Universität Heidelberg gegründet. Heute wird sie von ihren fünf langjährigen Mitgliedern geleitet: Frank Guth, Anja Holzinger, Kerstin Janalik, Mario Kappenstein und Ava Pina Rosar. Sie trainieren seit vielen Jahren regelmäßig zusammen und sind dennoch keine Tanzprofis. Aber der Tanz ist eine feste Größe in ihrer Biografie, die sie so kontinuierlich und systematisch verfolgen wie andere ihre berufliche Laufbahn.

Im Februar 2025 wird die Tanzgruppe [HD] vom UnterwegsTheater Heidelberg mit einer Residenz in den Räumen des Choreographischen Centrums unterstützt. Das CC Heidelberg ist ein Projekt der TANZAllianz, der seit 2013 bestehenden, bundesweit einmaligen und viel beachteten langfristigen Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Theater und Orchester Heidelberg. Das zweite gemeinsame Projekt ist die Tanzbiennale, die Anfang Februar für neun Tage mit zahlreichen internationalen Gastspielen, Workshops, Programm für Kinder und Jugendliche, Filmen und vielen Möglichkeiten der Begegnung und des Gedankenaustauschs die Stadt zwischen Stadttheater und HebelHalle erfüllt hat.

Der US-Amerikaner Luches Huddleston Jr. wurde am renommierten Alvin Ailey American Dance Theater in New York ausgebildet und war lange Solist am Nationaltheater Mannheim, wo er heute als Hauschoreograf den Bewegungschor leitet und für Oper, Musical und Musiktheater choreographiert. Als freischaffender Choreograph arbeitet er in der freien Szene, für die Delattre Dance Company und verschiedene Stadttheater.

CC Showing

mit der Tanzgruppe [HD]

Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, Choreographisches Centrum

Eintritt frei!

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de