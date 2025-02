Heidelberg – Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag fuhr eine 18-Jährige auf ihrem Fahrrad auf dem Czernyring in Richtung Bergheimer Straße. Ihren Rucksack hatte sie in den Fahrradkorb gelegt. Gegen 18:45 Uhr musste sie an der Kreuzung zur Bergheimer Straße an einer roten Ampel halten. Einige Minuten später bemerkte sie, dass ihr Rucksack weg war. Den Diebstahl selbst hatte die Frau nicht bemerkt, jedoch vermutete sie, dass es passierte, als sie an der Ampel warten musste. Eine verdächtige Person war ihr nicht aufgefallen. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Schutz vor solchen Diebstählen:

– Legen Sie Geldbörsen und andere Wertgegenstände möglichst nicht in den Fahrradkorb, sondern tragen Sie diese körpernah.

– Achten Sie auf Ihre Umgebung. Diebe nutzen insbesondere Wartezeiten an Ampeln und Kreuzungen oder eine gezielte Ablenkung durch

Mittäter für ihre Taten.

– Eine Sicherung von Taschen und Rucksäcken, beispielsweise mit einem Schloss am Fahrradkorb, kann vor Diebstahl schützen.

– Sogenannte GPS-Tracker können beim Wiederauffinden ihrer Gegenstände helfen.

– Verständigen Sie nach einem Diebstahl möglichst umgehend die Polizei.