Heidelberg – Bundestagswahl: Alle Wahlgebäude in der Stadt – Die meisten Wahllokale sind barrierefrei

Heidelberg / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak) – Für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025, gibt es in Heidelberg insgesamt 149 Wahlbezirke, die in 27 öffentlichen Gebäuden untergebracht sind. Der Großteil der Wahllokale ist auch für Menschen mit Behinderungen und mit Mobilitätsbeeinträchtigungen ohne besondere Erschwernisse und ohne fremde Hilfe zugänglich (in der Liste unten als „rollstuhlgerecht“ gekennzeichnet). Menschen, die in einem der rollstuhlgerechten Wahlräume wählen möchten, ohne dort wahlberechtigt zu sein, müssen allerdings vorher einen Wahlschein beim Bürgeramt beantragen – weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/briefwahl. Mit dem Wahlschein können sie dann in jedem beliebigen Wahllokal wählen. Näheres zum Verfahren kann in der Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 nachgelesen werden.

Die Wahlgebäude im Stadtgebiet Heidelberg:

• Albert-Schweitzer-Schule, Schwanenweg 3 rollstuhlgerecht

• Bunsen-Gymnasium, Humboldtstraße 23

(Aufzug mit Bedienpersonal) nicht rollstuhlgerecht

• Bürgeramt Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 13 rollstuhlgerecht

• Bürgeramt Neuenheim, Rahmengasse 21 rollstuhlgerecht

• Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal,

Wilhelmsfelder Straße 107 rollstuhlgerecht

• Chapel Südstadt, Rheinstraße 12/4 rollstuhlgerecht

• Eichendorffschule, Heidelberger Straße 61

(Aufzug mit Bedienpersonal) rollstuhlgerecht

• Fröbelschule, Turnhalle, Mannheimer Straße 217

(Eingang Wundtstraße) rollstuhlgerecht

• Geschwister-Scholl-Schule, Königsberger Straße 2 rollstuhlgerecht

• Grundschule Bahnstadt, Gadamerplatz 3 rollstuhlgerecht

• Grundschule Emmertsgrund, Forum 1 rollstuhlgerecht

• Heiligenbergschule, Pavillons, Berliner Straße 100 rollstuhlgerecht

• Hölderlin-Gymnasium, Plöck 40/42 rollstuhlgerecht

• Internationale Gesamtschule Heidelberg, Baden-Badener Straße 14 rollstuhlgerecht

• Johannes-Gutenberg-Schule, Pausenhalle, Wieblinger Weg 24/7 rollstuhlgerecht

• Johannes-Kepler-Realschule, Mönchhofstraße 24 nicht rollstuhlgerecht

• Kurpfalzschule, Schäfergasse 18 (Aufzug mit Bedienpersonal) rollstuhlgerecht

• Landhausschule, Landhausstraße 20 nicht rollstuhlgerecht

• Neckarschule, Peterstaler Straße 15 nicht rollstuhlgerecht

• Rathaus, Marktplatz 10 rollstuhlgerecht

• Schlierbach Grundschule, Sporthalle, Schlierbacher Landstraße 23

(Aufzug mit Bedienpersonal) rollstuhlgerecht

• Steinbachschule, Peterstaler Straße 154 nicht rollstuhlgerecht

• Tiefburgschule, Pausenhalle, Kriegsstraße 14 rollstuhlgerecht

• Tiefburgschule, Turnhalle, An der Tiefburg

(Aufzug mit Bedienpersonal) rollstuhlgerecht

• Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76 rollstuhlgerecht

• Waldparkschule, Am Waldrand 21 nicht rollstuhlgerecht

• Willy-Hellpach-Schule, Römerstraße 77 rollstuhlgerecht

Quelle: Stadt Heidelberg