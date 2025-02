Heidelberg – Bauarbeiten an der Montpellierbrücke: Abfahrt zur Lessingstraße steht ab April wieder offen – Brückenseite zum Hauptbahnhof wird derzeit modernisiert – Letzte große Etappe im Sommer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die rund 50 Jahre alte Montpellierbrücke, eine der zentralen Heidelberger Verkehrsachsen, wird seit rund zwei Jahren modernisiert. Ein Großteil der Arbeiten ist geschafft. Die östliche Brückenseite hin zur Hebelstraßenbrücke ist nahezu fertiggestellt. Bis April 2025 folgen kleinere Restarbeiten an den Gehwegen am Brückenende. Ist das beendet, kann der angrenzende Czernyring als Einbahnstraße ab der Montpellierbrücke in Richtung Hebelstraßenbrücke wieder befahren werden. Ebenfalls im April 2025 wird die Abfahrtsrampe wieder geöffnet, die von der Montpellierbrücke auf die Lessingstraße führt. Alle, die stadteinwärts auf der Brücke unterwegs sind, können damit wieder rechtsabbiegen in Richtung Weststadt.

Auf der westlichen Brückenseite hin zum Hauptbahnhof laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Dort ist der gesamte Belag des Geh- und Radwegs entfernt worden – ebenso der Belag auf der Auffahrtsrampe, die vom Bahnhof kommend von der Lessingstraße auf die Brücke führt. Dort wird nun der Untergrund fachgerecht saniert und mit neuen wasserdichten Belägen versehen, bevor diese wieder asphaltiert werden können. Dabei wird auch der Zustand der Auffahrtsrampe und der Spannglieder, die die sogenannte Spannbetonbrücke tragen, strengstens überprüft.

Ab April 2025 folgen an der Brückenhälfte zum Hauptbahnhof weitere Arbeiten, um den Brückenkörper aus Beton instand zu setzen. Die Arbeiten an und unter der Brücke finden auch in der Nacht statt. Dafür sind Sperrzeiten bei der Deutschen Bahn beantragt. Diese wurden mehrere Jahre im Voraus beantragt.

Sperrung stadtauswärts in Sommerferien 2025

Im Sommer 2025 steht die große und letzte Etappe der Bauarbeiten an. Die Montpellierbrücke wird während der Sommerferien stadtauswärts gesperrt. Dann wird die Fahrbahn komplett erneuert. In den Sommerferien 2024 fanden diese Arbeiten auf der Fahrbahn stadteinwärts statt.

rnv erneuert Gleise und Haltestelle

Ebenfalls im Sommer 2025 plant die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) die Erneuerung der Gleise auf der Montpellierbrücke bis zu den jeweiligen Kreuzungen an den Brückenenden. Die Arbeiten beginnen im Juli 2025 und dauern rund fünf Monate. Die Straßenbahnlinie 22 wird während dieser Zeit über die Czernybrücke umgeleitet. Während der Bauarbeiten ist auch der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Montpellierbrücke vorgesehen.

Hintergrund: Montpellierbrücke wird modernisiert

Bei der Baumaßnahme wird die gesamte Brücke samt aller Zu- und Abfahrten erneuert und verstärkt, damit sie künftig höhere Lasten tragen kann. Für Radfahrende wird die Radwegeführung verbessert, für Fußgängerinnen und Fußgänger werden barrierefreie Querungen geschaffen. Insgesamt werden über 1.100 Tonnen Beton und 40 Tonnen Betonstahl an der Brücke eingebaut. Zudem sind über 6.000 Quadratmeter der Betonflächen der Brücke überprüft und instandgesetzt worden. Die umfangreichen Bauarbeiten waren im Januar 2023 gestartet und werden voraussichtlich bis September 2025 dauern.

Vor Beginn der Bauarbeiten im Januar 2023 wurden an der Montpellierbrücke über 100 Mängel festgestellt. Bei einer Untersuchung wurde ihr Zustand auf einer Skala von 1 bis 4 mit 3,8 bewertet und als sehr schlecht eingestuft. Aufgrund dieser Ergebnisse beschlossen die Stadtverwaltung und die städtischen Gremien, die rund 50 Jahre alte Brücke zu modernisieren, um ihre Nutzungsdauer um weitere 25 Jahre zu verlängern. Die Modernisierung der Montpellierbrücke wird insgesamt rund 22,5 Millionen Euro kosten, davon werden etwa 11 Millionen Euro durch Fördermittel gedeckt.

Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/montpellierbruecke.

Quelle: Stadt Heidelberg