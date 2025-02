Bad Dürkheim – Neue Veranstaltung „WeinWandel“ feiert am 9. März 2025 ihr Debüt!

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer keinen Weinpass für die Weinbergnacht ergattern konnte oder zeitlich verhindert war, muss sich nicht ärgern: Die besten Bad Dürkheimer Weinkreationen gibt es jetzt auch nach der großen Open-Air-Weinprobe am 7. und 8. März inmitten der heimischen Weinberge – und zwar bei der neuen städtischen Veranstaltung „Bad Dürkheimer WeinWandel“!

Mit dem WeinWandel können Fans der Weinbergnacht die beliebte Open-Air-Weinprobe am 9. März von 11 bis 17 Uhr zusätzlich im Hellen erleben und die Bad Dürkheimer Weinlagen von einer ganz neuen Seite entdecken! Der 6 Kilometer lange Weg vom Michelsberg zur Römervilla verzaubert nämlich auch tagsüber Gäste aus nah und fern und bietet sogar Möglichkeiten, die zartrosa und weiße Blütenpracht der Pfälzer Mandelblüte zu bewundern. Lokale Weingüter, die auch an der Weinbergnacht teilnehmen, versorgen Wein- und Wanderfreunde beim WeinWandel mit ausgesuchten Weinen aus Bad Dürkheimer Produktion. Die Weine werden an diesem Sonntag an den verschiedenen Weinstationen zu Festpreisen angeboten.

Verköstigt werden die Weine im schicken Bad Dürkheim-Stielglas mit einer Füllmenge von 0,25 Liter, das für 5 Euro an der Wurstmarktplatz-Ausgabestation (gegenüber Agip-Tankstelle) und an den einzelnen Weinstationen zu kaufen ist. Die Gläser sind pfandfrei und können nach der Veranstaltung mit nachhause genommen werden.

Weingläser, die bei der (W)Einkaufsnacht oder der Weinbergnacht erworben wurden, können mitgebracht werden. Der Ausschank von Weinschorle findet während der Veranstaltung nicht statt.

Quelle Foto – Lena Geib Photographie

Quelle Stadtverwaltung Bad Dürkheim

