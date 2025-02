Bad Dürkheim – Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.02.2025 um 19:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt zu einem Ladendiebstahl. Ein 58-Jähriger wollte den Markt verlassen ohne die zuvor eingesteckte Ware zu bezahlen. Als er den Kassenbereich verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. In der Innentasche seiner Jacke konnten 2 Bierdosen aufgefunden werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, das gegen den 58-jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ein Haftbefehl vorliegt. Da er den offenen Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Neben Ermittlungen hinsichtlich Ladendiebstahls erwartet ihn nun ein Hausverbot für 2 Jahre.

