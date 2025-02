Weinheim – Die Treppe zur City wurde saniert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Viele Wege führen in die Weinheimer City. Darauf achtet die Stadt bei der Bereitstellung der Fußwege in die Stadt, vor allem, was die Erreichbarkeit der Fußgängerzone und des Bürgerbüros in der Weinheim Galerie angeht, besonders. In den zurückliegenden Wochen hat das Tiefbauamt die Treppe sanieren lassen, die vom Grundelbach-Kreisel zum Dürreplatz führt. Die Treppe stellt den kürzesten Weg vom Schlossberg und Wachenberg und der Schlossberg-Garage in die höher gelegene Innenstadt dar. Vor allem die rutschfeste Beschichtung der Treppe musste erneuert werden; nun ist sie wieder komfortabel zu nutzen. Der nächste barrierefreie Zugang befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt: über den Schlossberg-Steg und den Aufzug auf den Windeckplatz.

Quelle/Foto: Stadt Weinheim