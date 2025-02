Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Riese kehrt nach „Hause“ – Stefan Salger wird zur kommenden Saison die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verstärken – Thorsten Schmid und Luca Mastrocola gehen.

Riesenjubel bei der S3L: Der „Riese“ kommt zurück. Der genau 2 Meter 7 große Handballer spielt derzeit

beim Zweitligisten TV Großwallstadt und wird in der Spielsaison 2025/26 wieder in der Heinrich Beck Halle auf der Platte stehen. „Das ist ein Jackpot für uns“, freut sich Mark Wetzel, sportlicher Leiter der S3L. Er habe immer Kontakt zu dem Rückraumspieler gehalten. Der 28-Jährige sei ein großer Gewinn für die ganze Mannschaft und werde die Baustelle „halbrechts“, die durch den Abgang von Yessine Meddeb während der laufenden Runde und dem Abgang von Luca Mastrocola nach der Runde entsteht, schließen. Stefan Salger spielt seit langem in der zweiten Handball-Bundeliga, er hat Erstliga-Erfahrung und bestritt 28 Spiele für die U-21 Nationalmannschaft. Von 2019 bis 2021 gehörte er dem Bundesligakader der MT Melsungen an.

Bei der S3L hat sich Stefan Salger jetzt langfristig verpflichtet, er unterschreibt einen 3 Jahresvertrag. Für ihn ist es ein nach „Hause“ kommen: „Ich habe ein richtig gutes Gefühl bei dieser Entscheidung“, schmunzelt er, „und freue mich total, die alten Jungs von früher, wie beispielsweise Alex Hübe, Roger Gross oder Kalli Zöller wiederzutreffen“. Die Zeit bei der SGL sei für ihn die beste

in seiner ganzen Handballkarriere gewesen. Er kam damals 2015/16 nach Leutershausen und stieg mit der SGL in die zweite Bundesliga auf. Später wechselte er zum Erstligisten Stuttgart, er blieb aber für Leutershausen spielberechtigt. Mit seinen 28 Jahren schaut er bereits auf eine bewegte Handballkarriere zurück, die jetzt eine erneute Wende erfährt. „Ich will meinen Lebensmittelpunkt etwas verändern“, sagt er, bisher habe sich immer alles um Handball gedreht, nun wolle er nochmal neu durchstarten. Als ausgebildeter Physiotherapeut holte er sein Fachabitur nach, jetzt will er studieren. „Ich will wieder mit Begeisterung und Freude Handball spielen“, erklärt er, „ohne den täglichen Druck, einfach mit Leidenschaft und Spaß“. Das könne er am besten in Leutershausen, wo er eine großartige Zeit erlebt habe. „Für uns ist das in jeder Hinsicht ein echter Glücksfall“, zeigt sich Mark Wetzel begeistert.

Der erste Neuzugang für die kommende Spielsaison steht also fest und das Personalkarussell bei der S3L beginnt sich zu drehen. Bedauerlicherweise werden zwei Handballer die Mannschaft verlassen. Trainer Thorsten Schmid geht zum Saisonende, Luca Mastrocola wechselt in der kommenden Saison zum HSC Kreuzlingen in die erste Schweizer Liga. „Das sind zwei Verluste, die schwer wiegen“, so Wetzel. „Thorsten hat in den vergangenen Jahren einen super Job gemacht, vor allem für die laufende Saison

muss man den Hut vor Ihm ziehen. Trotz der anhaltenden Verletzungsmisere schafft er es immer wieder, die Mannschaft gut einzustellen und Punkte einzufahren“, lobt Mark Wetzel den engagierten Coach.

Zur Trainerfrage werde man sich zu gegebener Zeit äußern. Ein Nachfolger stehe noch nicht sicher fest, einen geeigneten Kandidaten habe man aber bereits im Auge.

Insgesamt habe man bereits mit einigen Spielern der 1. Herren gesprochen und viele werden auch über die Saison 24/25 ein Teil der S3L Handballfamilie bleiben. Näheres wird die S3L in den kommenden Tagen bekannt geben. feh

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH

