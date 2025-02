Jetzt anfangen Setzlinge für den Garten vorzuziehen – Tipps für eine tolle Ernte im Sommer

Hagenbach/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am frühen Donnerstagmorgen (06.02.2025), gegen 05:26 Uhr, unbekannte Täter versucht hatten, einen mobilen Geldautomaten in der Ludwigstraße in Hagenbach aufzubrechen, dauern die Ermittlungen weiter an. Nach aktuellem Kenntnisstand beobachteten mehrere Zeugen, dass drei vermummte, dunkel gekleidete Personen versuchten, den Geldausgabeautomaten mit einem Werkzeug aufzubrechen. Als die Männer die Zeugen bemerkten, flüchteten sie ... Mehr lesen »