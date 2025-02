Nußloch/Neckarbischofsheim – Einbrüche in Einfamilienhäuser – Zeugen gesucht

Nußloch/Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter gegen 07:15 Uhr in ein Wohnanwesen in Nußloch. Außerdem wurde in den Abendstunden zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Neckarbischofsheim eingebrochen. Eine bislang nicht bekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Römerstraße in Nußloch. Hierfür zerschlugen sie zunächst ein Kellerfenster. Anschließend wurde in diversen Zimmern nach Wertgegenständen gesucht. Die Unbekannten erbeuteten neben zwei Tablets und einem Laptop auch diversen Schmuck. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist noch unklar.

Im Ortsteil Untergimpern in Neckarbischofsheim hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Auch hier wurden Räume durchsucht sowie Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge konnten Diebe mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe unerkannt die Örtlichkeit verlassen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.