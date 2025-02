Mannheim – Mannheimer Stadtführer laden zum Weltgästeführertag 2025 ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Jedes Jahr im Februar ist der internationale Weltgästeführertag. Die Mitglieder des Gästeführer-Vereins „Lust-auf-Kurpfalz“ bieten dazu am 23. Februar 2025 unter dem Motto „Verborgene Schätze“ 14 kostenlose Sonderführungen an, darunter auch eine Tour für Kinder und eine englischsprachige Führung. Das diesjährige Motto rückt sowohl weniger bekannte Orte als auch verborgene Geschichten in den Fokus, die sich hinter bekannten Sehenswürdigkeiten verbergen. Diese werden im Alltag oft übersehen, sind jedoch von historischer und kultureller Bedeutung. Die Führungen bieten spannende Einblicke in die Industrialisierung, architektonische Entwicklungen und das vielfältige kulturelle Erbe der Stadt. Von den Anfängen Mannheims bis zur Start-up-Metropole, von Barock bis Bauhaus – in Mannheim gibt es viel zu sehen! „Der Weltgästeführertag ist eine tolle Gelegenheit, neue Seiten der Stadt Mannheim zu entdecken. An diesem Tag bieten wir Stadtführungen an, die man sonst nicht buchen kann. Damit wollen wir zeigen, wie vielfältig unsere schöne Stadt ist – und wie vielfältig die Angebote unserer Guides sind. Wir laden Sie ein: Lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie mit auf die Reise durch Mannheim!“, so Agnes Thuault-Pahler, Vorsitzende des Gästeführervereins Lust auf Kurpfalz e.V.



Alle Sonderführungen zum Weltgästeführertag werden von den Stadtführerinnen und Stadtführern kostenlos angeboten. Trinkgelder spenden die Organisatoren an den Mannheimer “Notruf und Beratung für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen e.V.”

Die Teilnahme ist auf jeweils 25 Gäste beschränkt. Anmelden kann man sich bei der Tourist Information Mannheim unter tourismus@visit-mannheim.de oder per Telefon 0621- 49307960. Parallel bietet der Lust auf Kurpfalz e.V. am Weltgästeführertag auch kostenlose Sonderführungen in Ludwigshafen an, die über die Tourist-Information Ludwigshafen gebucht werden können. Alle Führungen in Mannheim und Ludwigshafen auf einen Blick: https://bit.ly/WGFT25



Die Mannheimer Stadtführerinnen und Stadtführer laden zum Weltgästeführertag am 23. Februar zu 14 besonderen Führungen in der Quadratestadt ein. Das Programm im Überblick:

MENSCHLICHES – TIERISCHES – GÖTTLICHES – Was häufig an bekannten Plätzen übersehen wird

11:00 Uhr Kapuzinerplanken O5/O6, Gästeführerin: Christine Kaltenbach

STARKE FRAUEN HINTER HALBSTARKEN MÄNNERN – der Einfluss der „Verborgenen Schätzchen“

11:00 Uhr Ehrenhof Schloss Mannheim, Statue Carl Ludwig, Gästeführerin: Christiane Säubert

WAS IN DER NECKARSTADT SO PASSIERTE – Zwischen Waldhofstraße und Lange Rötter

11:00 Uhr Alter Messplatz/Eingang Feuerwache, Gästeführer: Frieder Brender

SCHÄTZE IN DER SCHWETZINGERSTADT – Architektonisches Flair, Parks, Bars und Restaurants

11:00 Uhr Kunsthalle/Eingang Jugendstilbau – Gästeführer: Roman Semmelbeck

DIE ENTSTEHUNG DER KUNSTHALLE – Ursprung und Weiterentwicklung zum heutigen Museumsbau

11:00 Uhr Wasserturm, Gästeführerinn: Maria Dambach

DIE GESCHICHTE MANNHEIMS IN 60 MINUTEN – 5 Stationen – 5 Personen – 5 „verborgene Schätze“

11:00 Uhr, vor der Abendakademie, U1, 16-19, Gästeführer: Johannes Munk

DIE GESCHICHTE MANNHEIMS IN 60 MINUTEN – 5 Stationen – 5 Personen – 5 „verborgene Schätze“

14:00 Uhr, Denkmal „Blumenpeter“ Kapuzinerplanken, Gästeführer: Johannes Munk

EXPRESSIONISTISCHE HÄUSER IN DER OSTSTADT – Spaziergang vorbei an unterschiedlichen Baustilen

14:00 Uhr, Lanzvilla, Erzbergerstraße 18, Gästeführerin: Maria Dambach

GEHEIMNISSE DER MANNHEIMER SCHLOSSKIRCHE – Führung durch die die kurfürstliche Gruft

14:00 Uhr, Eingang zur Schlosskirche im Ehrenhof, Gästeführer: Alexander Wischniewski

VERBORGENES IN DER NECKARSTADT – Wir erinnern, wir erkunden und schauen uns genau um

14:00 Uhr Alter Messplatz/Eingang Feuerwache, Gästeführerin: Ulla Hepfer

OSTSTADT UND DIE NEUE SACHLICHKEIT – Architektur-Tour zu den schönsten Häusern der 1920er Jahre

11:00 Uhr Kunstverein, Augustaanlage 58, Gästeführer: Clemens Hoh

SPAZIERGANG DURCH DIE MANNHEIMER INNENSTADT – zwischen Geschichte und Entspannung

11:00 Uhr Schillerplatz (B 3), am Schillerdenkmal, Gästeführerin: Doris Weinschenk

Kinder-Stadtführung: MIT DEM KLEINEN QUADRATIKUS

Spannende Stadtgeschichterätsel für Kinder zwischen 6-12 Jahren (max 10 Kinder mit je 1 Begleitperson)

14:00 Uhr Schloss Mannheim, Ehrenhof Eingang, Gästeführerin: Evgenia Kovalenko

Guided Tour in English: A WALK THROUGHT MANNHEIMS CITY CENTER

Once places rich in history – today oases of relaxation

2.00 p.m. Schillerplatz (B3), Schiller Monument, Gästeführerin: Doris Weinschenk