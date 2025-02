Mannheim – Jobs for Future: Fit für den neuen Arbeitsplatz!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Tagesaktuelle Stellenangebote, passgenaue Weiterbildung und persönliche Beratung auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 20. bis 22. Februar in der Maimarkthalle Mannheim – Eintritt frei

Hingehen, ins Gespräch kommen, sich bewerben: Auf der Jobs for Future kann der Weg zum Ziel, dem neuen Arbeitsplatz, fast so kurz wie ein Sprint sein! Vom 20. bis 22. Februar bieten rund 320 Aussteller in der Maimarkthalle Orientierung, umfassende Infos und persönliche Beratung für Menschen in allen Phasen des Berufslebens. Wer also den Einstieg in ein Unternehmen anstrebt, zurück in den Beruf möchte, Aufstiegsmöglichkeiten oder ganz neue Herausforderungen sucht, hat hier sehr gute Chancen. Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium hat nicht nur tagesaktuelle Stellenangebote dabei, sondern auch Fort- und Weiterbildungsangebote vom Tagesseminar bis zum Masterstudium. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Der Anlauf: Das Ende der Ausbildung oder des Studiums ist in Sichtweite – höchste Zeit, Kontakte zu knüpfen! Bewerberinnen und Bewerber werden dringend gesucht. Auch Quereinsteigende, beispielsweise nach einem nicht beendeten Studium, haben in vielen Branchen gute Chancen. Gesucht werden Fachkräfte, Einsteiger und Trainees in Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung, im Gesundheitswesen, in Pflege, Transport und Logistik, Gastronomie, Verwaltung und vielen anderen Branchen. Im Angebot sind Tätigkeiten vom Aushilfs- oder Ferienjob bis zur Führungsposition. Einen Überblick über die Aussteller und ihre Angebote findet man schon jetzt online unter jobsforfuture-mannheim.de. Während der Messe werden im Foyer der Maimarkthalle tagesaktuelle Stellenangebote veröffentlicht. Damit ist der Weg frei für den Live-Stellenmarkt: Nur wenige Schritte weiter kann man die Unternehmen an den Messeständen selbst kennenlernen. Im Gespräch mit Personalern wird geklärt, welche Qualifikationen erwartet werden und welche Perspektiven der Arbeitsplatz bietet. Unternehmen lernen so interessierte potenzielle Mitarbeitende kennen. Arbeitsplatzsuchende können sich selbst möglicherweise besser präsentieren als durch eine schriftliche Bewerbung. Tipps für die Formalitäten gibt es selbstverständlich auch. Das Training: Wer Leistung bringen will, muss trainieren, im Sport wie im Beruf. Neue Aufgabengebiete, technischer Fortschritt, Software-Updates und KI erfordern Offenheit für Neues und Bereitschaft, die eigenen Kenntnisse immer wieder aufzustocken. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hält in ihrer Bildungsakademie Kurse vom Sachkundenachweis bis zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Im Regionalbüro der Netzwerke für berufliche Fortbildung haben sich die Anbieter von Weiterbildung zusammengeschlossen. Auf der Messe bietet das Regionalbüro Vorträge, Workshops und persönliche Kurzberatungen an, diese auch in verschiedenen Fremdsprachen. Die Beratungsteams kennen die Kursangebote genau und helfen wie Personal Trainer bei der Wahl eines Angebots, das zum Kenntnisstand und zur jeweiligen Lebenssituation passt. Darüber hinaus informieren sie über Teilqualifizierungen und Studieren ohne Abitur, die Anerkennung von Abschlüssen sowie die Rolle von LinkedIn und ChatGPT im Berufsleben.

Fachschulen, Akademien und Hochschulen, aber auch viele Unternehmen präsentieren Kurse, die zu Zusatzqualifikationen führen, zum Beispiel im medizinischen, pflegerischen, technischen, kaufmännischen und IT-Bereich. Wer sich für den Kontakt mit künftigen Arbeitgebern fit machen möchte, kann auf der Jobs for Future eine Reihe von kostenlosen Workshops besuchen, von „Mein Weg zum Traumjob“ über „Assessment Center“ bis zu „Premiumbewerbungen für Fach- und Führungskräfte“.

Auf der Zielgeraden: Der Besuch der Jobs For Future lohnt sich auch für Menschen, die nicht kurzfristig eine berufliche Veränderung anstreben. Denn die Aussteller wissen, welche Qualifikationen in Zukunft gefragt sein werden und bieten entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen an. Damit hält man sich fit für den Arbeitsmarkt. Das wissen auch Unternehmer. Sie finden auf der Messe Angebote für In-House-Seminare und Ausbildung der Ausbilder – so können sie ihre Mitarbeiter passgenau schulen lassen und bleiben wettbewerbsfähig.

info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

20. bis 22. Februar 2025, Maimarkthalle Mannheim

Geöffnet täglich von 9 bis 16 Uhr

Eintritt frei

Weitere Infos unter www.jobsforfuture-mannheim.de

facebook.com/JobsForFuture.MA

instagram.com/jobsforfuture_mannheim

Quelle: Jobs for Future Mannheim