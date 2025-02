Ludwigshafen – Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankental/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachdem ein damals 22-Jähriger am Abend des 04.11.2024 in der Bismarckstraße angegriffen und schwer verletzt wurde, konnten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei durch intensive und umfangreiche Ermittlungen einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser soll den 22-Jährigen in einer Auseinandersetzung mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Hintergrund der Tat ist nach ersten Ermittlungen ein Streit nach einem Drogengeschäft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den Heranwachsenden erlassen. Polizeikräfte verhafteten den Mann am 04.02.2025. Er wurde anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächte wurde dann in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

