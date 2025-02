Ludwigshafen – Unter Alkoholeinfluss unterwegs – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (05.02.2025), gegen 18:30 Uhr fiel einem Zeugen ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf, als dieser auf dem Gelände eines Fast-Food-Restaurants in der Bruchwiesenstraße unterwegs war. Der Zeuge verlor das Fahrzeug zunächst aus den Augen, stellte es jedoch gegen 19 Uhr wieder auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Raschigstraße fest. Der Fahrer saß in dem Fahrzeug und fuhr schließlich wieder los, woraufhin der Zeuge die Verfolgung aufnahm und die Polizei verständigte. Polizeikräfte konnten den 44-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Der 44-Jährige wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Am Fahrzeug des 44-Jährigen, einem Hyundai I30, konnte ein augenscheinlich frischer Unfallschaden festgestellt werden. Es werden deshalb Zeugen gesucht, welche den 44-jährigen Autofahrer zwischen 18:30 und 19 Uhr beobachteten oder einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .