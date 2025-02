Ludwigshafen – Ludwigshafener Stadtführer laden zum Weltgästeführertag 2025 ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

• Am 23. Februar ist Weltgästeführertag in Ludwigshafen am Rhein

• Besonderes Programm des Gästeführervereins Lust auf Kurpfalz e.V.

• Sechs kostenlose Stadtführungen zu spannenden Themen

• Anmeldung über die Tourist-Information Ludwigshafen erforderlich

Am 23. Februar 2025 wird weltweit der Weltgästeführertag gefeiert. Der Gästeführerverein Lust auf Kurpfalz e.V. lädt Sie ein, unter dem Motto „Verborgene Schätze“ Ludwigshafen neu zu entdecken. Freuen Sie sich auf sechs außergewöhnliche Führungen, die die Vielfalt und die Geschichte der Stadt aus ganz neuen Blickwinkeln beleuchten.

Das diesjährige Motto lenkt den Fokus auf weniger bekannte Orte und Geschichten, die oft im Schatten des Alltags verborgen bleiben. Die Führungen spannen einen Bogen von der Industrialisierung über architektonische Entwicklungen bis hin zum kulturellen Erbe der Stadt. Egal ob Barock, Bauhaus oder die Weimarer Moderne – Ludwigshafen überrascht mit seiner Vielfalt!

Das Programm im Überblick:

• Aufstieg am Rhein Eine Zeitreise von der kurpfälzischen Rheinschanze zur bayerischen Industriestadt

• Gehobene Architektur im Wittelsbach Viertel Von Jugendstil bis Bauhaus – ein Streifzug durch architektonische Vielfalt

• Vom Ebertpark zur Friedenskirche Visionäre Architektur der Weimarer Zeit und eine exklusive Kirchenführung

• König Ludwig I. von Bayern – Namensgeber von Ludwigshafen Vom Winterhafen zur Industriestadt – eine spannende Zeitreise

• Von der Wallfahrtskirche zum Schillerhaus Barock, Klassizismus und Schillers literarisches Erbe im Fokus

• Kirchen, Arbeit und soziale Fürsorge



Der Hemshof als industrielles und soziales Herzstück der Stadt

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Trinkgelder werden jedoch gerne entgegengenommen und an die Suppenküche der Jona-Kirchengemeinde im Hemshof gespendet, um dort Bedürftige zu unterstützen. Der Gästeführerverein Lust auf Kurpfalz e.V. freut sich, gemeinsam mit Ihnen Ludwigshafen neu zu entdecken und gleichzeitig einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich bei der Tourist-Information Ludwigshafen unter tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621-512036 anmelden. Parallel bietet der Lust auf Kurpfalz e.V. am Weltgästeführertag auch kostenlose Sonderführungen in Mannheim an, die über die Tourist-Information Mannheim gebucht werden können.

Alle Führungen in Ludwigshafen und Mannheim auf einen Blick: https://bit.ly/WGFT25