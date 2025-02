Leimen – „entdeckt“ den Naturpark und seine Vielfalt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Die Stadt Heidelberg legt Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg im Rechtsstreit um die Sperrzeiten in der Heidelberger Kernaltstadt ein. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderates in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Februar 2025, einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen. Der VGH hat eine Revision gegen ... Mehr lesen »