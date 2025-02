Landau – „Brot und Rosen” wird volljährig – Vielseitiges Programm – Erstmals findet die Veranstaltungsreihe als Gleichstellungswochen statt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 18. Mal „Brot und Rosen”! Auch 2025 finden anlässlich des Internationalen Frauentags die beliebte Veranstaltungsreihe im Landkreis Südliche Weinstraße statt. Seit mehr als 100 Jahren wird weltweit am 8. März, dem Internationalen Frauentag, auf Frauenrechte und auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Bei aller Kontinuität ändert sich in diesem Jahr auch etwas: Der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Südliche Weinstraße, Isabelle Stähle, ist es wichtig, auf die Gleichstellung von Mann und Frau aufmerksam zu machen. Deshalb lautet der Untertitel von „Brot und Rosen” dieses Jahr erstmals „Gleichstellungswochen” statt „Frauenwochen”. Dieser Fokus auf die Gleichstellung der Geschlechter findet sich auch bei den Angeboten der Veranstaltungsreihe wieder.

Her mit dem ganzen Leben

Isabelle Stähle verweist auf Artikel 3 des Grundgesetzes steht, wo steht: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.” Sie betont: „Also handelt es sich sowohl um Frau als auch um Mann! Gleichstellung kann nur gemeinsam gelingen. Sie geht uns alle an, steht nicht isoliert, sondern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen das patriarchale System überwinden, Perspektiven wechseln, Empathie zeigen, aktiv sein und machen statt ‚nur’ zu unterstützen und zu helfen.” Sie begrüßt, dass es mittlerweile ein Bewusstsein in Teilen der Gesellschaft gibt, das sich mit dem Thema Gleichstellung auseinandersetze, reflektiere sowie Lösungen suche und finde. „Bis zu wirklicher Gleichberechtigung ist es allerdings noch ein weiter Weg. Wir müssen uns im eigenen Denken und Handeln immer wieder aktiv dafür einsetzen, die oft unsichtbar gewordenen Grenzen und ungelösten Probleme anzugehen”, so die Gleichstellungsbeauftragte. Mit den bekannten Worten appelliert sie daher: „Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen!”

Im Kreis SÜW will die Gleichstellungsbeauftragte Stähle auf die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen und zugleich mit der Reihe „Brot und Rosen” Orte schaffen, die es allen ermöglichen, südpfalzweit miteinander in Kontakt zu treten, in den Austausch zu gehen, zu sensibilisieren und sich zu vernetzen. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein interessantes, aktuelles, buntes Programm für Frauen und Männer zu bieten und greifen damit Themen auf, die so vielseitig wie das Leben selbst sind”, so Stähle.

Für jeden und jede was dabei

Gemeinsam haben Isabelle Stähle von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sowie die Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde (VG) Annweiler am Trifels, Inge Keller und Jutta Rinck, Marita Rothmann, Gleichstellungsbeauftragte der VG Bad Bergzabern, Sandra Hubert, Gleichstellungsbeauftragte der VG Landau-Land, Nicole Kruppenbacher, Gleichstellungsbeauftragte der VG Offenbach an der Queich und Stephanie Heikamp, Gleichstellungsbeauftragte der VG Herxheim, ein breites Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Theater, Kultur, Musik, Natur, Bewegung, Historie und Vorträge – es ist für jede und jeden etwas dabei.

Das Programm 2025

Den Auftakt zu „Brot und Rosen” macht der Vortrag „Wege in die Altersarmut, Wege aus der Armut – Ist Frausein ein Armutsrisiko im Alter?” von Christine Baumann am 6. März um 19 Uhr im Casino der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, in Landau. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für „Silberstreif e.V.” wird gebeten. Anmeldung per E-Mail an frauenbuero@suedliche-weinstrasse.de

Am Weltfrauentag, dem 8. März, wird ab 19.30 Uhr gefeiert und getanzt bei der Frauenfete im Haus Südstern (Weißenburgerstr. 30, Landau) mit DJ Sabine. Eintritt: fünf Euro.

Am 9. März folgt um 17 Uhr unter dem Titel „49 Grad westwärts – Bilder einer Reise” ein Reisebericht aus Geschichten, Gedichten und Liedern im Chawwerusch Theater (Obere Hauptstraße 14, Herxheim). Kosten: 20 Euro, ermäßigt 13 Euro, Karten: www.chawwerusch.de.

Über „Toxische Weiblichkeit” ist am 20. März um 20 Uhr bei einer Online-Lesung von Sophia Fritz mehr zu erfahren. Anmeldung per E-Mail an gleichstellungstelle@landau.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ein Online-Vortrag von Björn Süfke folgt am 2. April um 19 Uhr unter dem Titel „Das MANNifest – 10 Forderungen an uns alle. Was es heute heißt, ein Mann zu sein.” Anmeldung per E-Mail an frauenbuero@suedliche-weinstrasse.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

„Kunst trifft Yoga – Entspannte Kreativität erleben”, heißt es am 3. April von 18 bis 21 Uhr. Referentin ist Marion Beygo, Yogalehrerin (AYA), Ort des Geschehens ist das Medienzentrum Südliche Weinstraße in der Lazarettstraße 40 in Landau. Anmeldung per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de. Die Teilnahmekosten betragen 35 Euro inklusive Materialien, Getränke und Verpflegung.

Auf eine Lesung von Ilse Trenkle-Lippl unter dem Titel „Das gesprengte Korsett. Die Geschichte der Henriette von S.” dürfen sich Gäste am 6. April um 17 Uhr in der Villa Wieser, Obere Hauptstraße 2, in Herxheim freuen. Karten zu 10 oder 12 Euro gibt es online unter https://herxheim.reservix.de, Restkarten an der Abendkassen. Der Eintritt ist inklusive einem Glas Sekt.

Mara Dralle und Tobias Kugelmann bieten die Online-Veranstaltung „Working Pa(a)rents – mehr Klarheit und Entlastung im täglichen Erleben” am 7. April von 20.30 bis 22 Uhr an. Anmeldung per E-Mail an working-paarents@gmx.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Paar beziehungsweise 20 Euro pro Einzelperson.

Ein warmes Abendessen mit Getränken nach Hildegard von Bingen in Bio-Qualität und der Vortrag „Hildegard von Bingen: Die Kraft der Natur mit Gewürzen und Kräutern” von Brigitte Hüttel stehen am 9. April um 18.30 Uhr im Haus der Familie in der Luitpoldstraße 22 in Bad Bergzabern auf dem Programm. Anmeldung per E-Mail an m.rothmann@vgbza.de oder telefonisch unter 06343 701516. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Ebenfalls am 9. April um 18.30 Uhr wird ein Online-Vortrag zum Thema Akzeptanz/Commitent geboten. Referentin ist Dr. med. Marcella Altherr. Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Führung durch die Geschichte der Kapelle „Zu unserer lieben Frau” gibt es am 23. April um 18 Uhr in der Zweibrückerstraße 30 in Annweiler am Trifels zu erleben. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@annweiler.rlp.de oder telefonisch unter 06346 301134. Die Teilnahme kostet fünf Euro inklusive einem Glas Sekt.

Der Kleiderflohmarkt Frauen-Serviceclubs „ACT 46 SÜW” lädt am 26. April zwischen 9 und 16 Uhr im Alten Kaufhaus in Landau (Rathausplatz 9) zum Stöbern ein. Der Erlös geht an ein Frauenprojekt in der Region.

„Das Leben einer Bäuerin”, so lautet der Titel der Führung, die Anja Busch auf dem Buschhof in Offenbach (Böhlweg 3a) anbietet. Anmeldung per E-Mail an n.kruppenbacher@offenbach-queich.de oder telefonisch unter 06348 986151. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro inklusive Eierlikörprobe und Laugengebäck.

Eine Weinwanderung mit Esther Grün wird am 9. Mai ab 15 Uhr geboten. Treffpunkt ist im Weingut und in der Fein-Brennerei Esther Grün, Waldstraße 18, Billigheim-Ingenheim. Anmeldung per E-Mail an shubert@landau-land.de oder telefonisch unter 06341 143116. Kosten: 20 Euro inklusive Weinprobe und Pfälzer Tapas.

Im Museumskeller Herxheim (Untere Hauptstraße 153) findet am 16. Mai von 18 bis 20 Uhr die „Frauenweinprobe: Brot, Rosen und edle Tropfen – Die Kunst des Weingenusses” statt. Referentin ist Dr. Susanne Geipert. Eine Anmeldung ist bis 8. Mai telefonisch unter 07276 501106 oder per E-Mail an vhs@herxheim.de möglich.

Am Samstag, 17. Mai, ist internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie beziehungsweise -feindlichkeit. Informationen zum Aktionstag in der Südpfalz gibt es im Vorfeld unter www.suedliche-weinstrasse.de, bei Facebook (landkreissuew) und Instagram (@kreis.suew) oder in der Tagespresse.

Am 22. Mai enden die Gleichstellungswochen mit einem Frauen-Frühstück in der Therme-Gastronomie in Bad Bergzabern (Südpfalz-Therme, Kurtalstraße 27), bei dem zugleich über das Thema „Digitale(r) Vorsorge, Nachlass und digitale Patientenakte” informiert wird. Referentin ist Marita Wolf. Anmeldung per E-Mail an m.rothmann@vgbza.de oder telefonisch unter 06343 701516.

Mehr Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/brot-und-rosen.