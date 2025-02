Kaiserslautern – Das FCK-Spiel in Berlin wird am Samstag 8.2 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern/Aus der MRN Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC Berlin wird am Samstagabend, 8. Februar um 20.30 Uhr, live auf Sport1 und auf Sky im Fernsehen übertragen. Nach dem 2:1 Heimsieg am letzten Sonntag gegen Preußen Münster hat sich der 1. FC Kaiserslautern mit 35 Punkten auf den vierten Tabellenrang in der 2. Bundesliga verbessert. Mit dem zehnten Saisonsieg hat der FCK den dritten Erfolg im neuen Jahr in Folge gefeiert und sich in der Tabellenspitze festgesetzt. Vor 42.901 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg hatte Marlon Ritter den FCK in der 51. Minute in Führung gebracht. David Kinsombi (79.) erzielte für die Gäste den 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit (90. +2) sorgte Luca Sirch für den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer vor der Westkurve. Nach dem Abpfiff bekam FCK-Trainer Markus Anfang die Rote Karte und darf beim bei Hertha BSC Berlin nicht auf der Trainerbank Platz nehmen.

Erneutes Pech hatte FCK-Abwehrspieler Hendrick Zuck, der sich in der Reha erneut am Kreuzband verletzte. Die Berliner kassierten beim Tabellenletzten Jahn Regensburg eine 0:3-Auswärtsniederlage und sind mit 25 Zählern auf den 12. Tabellenplatz zurückgefallen. Zuvor hatte Hertha BSC auch das Heimspiel gegen den Hamburger SV vor 71.500 Zuschauern im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:4 verloren. Beim Hinspiel in der Vorrunde hatten die Roten Teufel mit 3:4 gegen Hertha BSC zu Hause auf dem Betzenberg verloren. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Quelle:

Text Michael Sonnick

Foto Michael Sonnick