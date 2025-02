Heidelberg – Zusatzplätze Taylor Swift-Gottesdienst in Heiliggeist

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 16. März finden wieder Taylor-Swift-Gottesdienste in der Heiliggeistkirche statt. Nachdem beide Gottesdienste innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren, werden nun für die Gottesdienste um 11 Uhr und um 13 Uhr jeweils 100 Zusatzplätze zur Verfügung gestellt. Damit stehen in den beiden Gottesdiensten zusammen nun über 1200 Plätze bereit. Eine kostenlose Platzreservierung dieser Zusatzplätze ist ab dem 16. Februar möglich unter www.heiliggeist-heidelberg.de.

Wann: Sonntag, 16.03.2025, 11 und 13 Uhr

Wo: Heiliggeistkirche Heidelberg

Mit wem: Vincenzo Petracca, Pfarrer (Liturgie)

Tine Wiechmann (Vocal)

Christoph Georgii (Keyboard)

Christoph Carl (Bass)

Jens Nobiling (Drums)

Ticket: Kostenlose Platzreservierung der Zusatzplätze über Ticketsystem auf www.heiliggeist-heidelberg.de

Veranstalter: Heiliggeistkirche Heidelberg

Anknüpfend an den Taylor Swift-Gottesdienst im Mai 2024, der für Furore sorgte, feiert die Heiliggeistkirche am Heidelberger Marktplatz am 16. März einem neuen Taylor Swift-Gottesdienst mit anderen Liedern und Texten. Der Popgottesdienst hat den Titel „Take Me To Church, Taylor!“ Auf dem 6. Taylor Swift-Album „Reputation“ ist der Song „Don‘t Blame Me“. Er beginnt mit einer Musik, die einem Kirchenchor ähnelt, und ist voll religiöser Anspielungen. Auf Konzerten rufen Swifties bei diesem Lied regelmäßig „Take me to Church, Taylor!“ Der weltgrößte Popstar ist bekennende Christin, dennoch behaupten neuerdings einige christliche Kreise, sie wende sich in ihrem letzten Album gegen den Glauben. Diesem Vorwurf, wie überhaupt der Frage, wie hält es Taylor Swift mit Gott, wird im Pop-Gottesdienst nachgegangen. Der Gottesdienst dreht sich um die Pop-Ikone, ihre Songs und Religiosität.

Die Swift-Songs werden von Tine Wiechmann (Gesang), Christoph Georgii (Keyboard), Manuel Steinhoff (Bass) und Jens Nobiling (Drums) gespielt, Citykirchenpfarrer Vincenzo Petracca gestaltet die Liturgie. Dieser Taylor Swift-Gottesdienst wird auch auf dem Kirchentag in Hannover Teil des Programms sein.

Foto zeigt den Taylor Swift-Gottesdienst im Mai 2024 Quelle: epd / Thomas Lohnes

Quelle – Petracca/Heiliggeistkirche Heidelberg