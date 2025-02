Frankenthal – Vortrag „Zeitungsanzeigen und Schaufenster zwischen 1870 und 1970“ an der Volkshochschule Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In dem Vortrag „Zeitungsanzeigen und Schaufenster zwischen 1870 und 1970“ am 25. Februar geht der Referent Werner Schäfer vom Altertumsverein Frankenthal auf Spurensuche in der Frankenthaler Innenstadt. Es wird gezeigt, dass intensive Werbung bereits im 19. und 20. Jahrhundert für die Geschäftswelt auch in Frankenthal unabdingbar war. Man wollte zeigen was man im Angebot hatte. Aber in Anzeigen wurden gebrauchte Gebisse gesucht und so mancher Zeitgenosse warnte, dass er für die Ausgaben seiner Ehefrau nicht aufkommt. Bei dem Bildvortrag wird auch hinter die Schaufenster in den Verkaufsraum geblickt und man kann sehen, wie es einstmals in den Verkaufsräumen aussah.

Der Vortrag findet in der Reihe „Frankenthal entdecken“ in Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein Frankenthal statt. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung bei der vhs ist erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.