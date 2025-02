Frankenthal – Katzenschutzverordnung ab 1. Juli: Das müssen Halter wissen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am gestrigen Mittwoch (05.02.2025) zu zwei Betrugsversuchen am Telefon. In beiden Fällen riefen falsche Polizeibeamte bei den Bürgerinnen und Bürgern an und versuchten an Informationen zu Wertgegenständen zu gelangen. Die Angerufenen erkannten den Betrug, so dass es zu keinem Schaden kam. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises ... Mehr lesen »