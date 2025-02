Sinsheim – TSG Hoffenheim trauert um Christian Frommert

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim trauert um Christian Frommert. Der Geschäftsleiter Kommunikation des Fußball-Bundesligisten verstarb am Dienstagabend (4. Februar) im Alter von 58 Jahren nach schwerer Krankheit.

Sein Tod löste bei Mitarbeitenden und Verantwortlichen des Klubs große Bestürzung aus: „Wir haben einen Menschen verloren, der sich mit größtem Engagement und unermüdlicher Leidenschaft für die TSG Hoffenheim eingesetzt hat. Christian Frommert hat den Klub weit über die Kommunikationsarbeit hinaus nachhaltig geprägt. Ich persönlich habe in ihm eine Führungspersönlichkeit, aber auch einen engen Vertrauten und Wegbegleiter verloren“, sagt TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp. „Wir wussten von Christians schwerer Erkrankung und haben uns nichts mehr gewünscht, als dass er diesen Kampf gewinnen möge. Es war für uns unglaublich zu sehen, mit welcher Entschlossenheit er der Krankheit die Stirn geboten hat. Sein Tod reißt eine große Lücke“, sagt Dr. Markus Schütz, Vorsitzender der Geschäftsführung und ergänzt: „Er hat die Entwicklung der TSG auf allen Ebenen stetig mit angeschoben, ohne sich selbst jemals in den Vordergrund zu drängen.“

Im Jahr 2013 trat Frommert die Position als Mediendirektor der TSG an, nachdem er dem Klub zuvor schon als Berater zur Seite gestanden hatte. Geboren in Worms und aufgewachsen im südhessischen Bürstadt, arbeitete er nach dem Abitur zunächst 15 Jahre als Journalist bei der Frankfurter Rundschau. Zwischen 2005 und 2008 war Christian Frommert Leiter der Sponsoring-Kommunikation bei T-Mobile International sowie der Deutschen Telekom AG, wo er auch für das erfolgreiche Rad-Team des Unternehmens zuständig war. Bundesweite Bekanntheit erlangte er unter anderem durch die Bekanntgabe der Suspendierung des Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich bei einer Pressekonferenz 2006 wegen Dopingverdachts. Große Aufmerksamkeit erhielt Frommert zudem mit seinem 2013 veröffentlichten Buch „Dann iss halt was!“, in dem er über seine Magersucht-Erkrankung schrieb, um das Thema nach eigenen Aussagen „zu enttabuisieren“.

Bei der TSG Hoffenheim strukturierte er die Medienabteilung neu und setzte zahlreiche innovative Impulse. Die Professionalisierung des Klubs auf kommunikativer Ebene ist untrennbar mit seinem Namen verbunden, viele übergeordnete Initiativen wie etwa die Zukunftsstrategie ‚TSG ist Bewegung‘ gehen auf seinen Anstoß zurück. Früh warb er dafür, den „Dorfverein“ neben dem Sport auch als nachhaltigen, innovativen und sozialen Klub zu positionieren.

Christian Frommert war ein angesehener Gesprächspartner, dessen Rat man gern einholte, weil er stets klar war in seiner Bewertung. Seine Kontakte und Beziehungen, die weit über den Sport hinausgingen, setzte er erfolgreich auch für die TSG Hoffenheim ein. Seine Leidenschaft galt der Kommunikation, dem Netzwerk, dem täglichen Sportprogramm – und der Musik. Wer Christian Frommert in seinem liebevoll und mit Hingabe gestalteten Haus in Bensheim besuchte, der wurde oft genug Zeuge, wie er eine seiner Gitarren nahm, voller Inbrunst spielte und sang. In solchen Momenten konnte der umtriebige Kommunikator, der doch immer im Austausch war, ganz bei sich sein.

„Für diesen einzigartigen Klub zu arbeiten, ist ein großes Geschenk“, sagte Christian Frommert vor einem Jahr. Kurz danach, im August 2024, wurde bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert, deren Behandlung er konsequent anging. Die Therapien lösten jedoch nicht die erhoffte Wirkung aus. Am 4. Februar, drei Tage nach seinem 58. Geburtstag, ist Christian Frommert gestorben.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden. Der Klub wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Seine Ideen und Leidenschaft sind uns Verpflichtung.

