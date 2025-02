Ludwigshafen – MdB Schreider: Es braucht demokratische Kompromisse und konstruktives Handeln

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der VfR Mannheim ermöglicht Akin Ulusoy und Mate Bozic einen Wechsel, damit beide in der Rückrunde mehr Spielpraxis sammeln können. Ulusoy schließt sich Fortuna Heddesheim in der Verbandsliga an, während Bozic künftig für den TuS Mechtersheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflaufen wird. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im ... Mehr lesen »