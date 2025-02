Mannheim – ERSTMELDUNG: Rauch in den N5- Quadraten – Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02.20 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Schütte-Straße. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus bislang noch unbekannten Gründen zunächst zu ... Mehr lesen »