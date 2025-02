Mannheim – Brand in Mehrfamilienhaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02.20 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Schütte-Straße.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus bislang noch unbekannten Gründen zunächst zu einem Zimmerbrand, bei dem letztendlich zwei Räume in der betreffenden Wohnung gänzlich zerstört wurden. Die 48-jährige Wohnungsinhaberin konnte sich trotz starker Rauchentwicklung noch rechtzeitig aus der Wohnung retten und wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen liegen bislang noch keine Informationen vor.

Durch den Einsatz der Feuerwehr Mannheim konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert wurde. Die Wohnung der 48-Jährigen wurde durch den Brand unbewohnbar.

Die zwischenzeitlich 22, durch die Polizei in Sicherheit gebrachten Bewohner des Hauses, konnten gegen 03.00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Ausmaß des Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch den Polizeiposten Schönau getätigt.