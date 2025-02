Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz belohnt fairen Fußball: Geldprämien für die fairsten Teams der Saison

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Fairness auf dem Fußballplatz zahlt sich aus! Die Sparkasse Vorderpfalz belohnt die fairsten Fußballvereine der vergangenen Saison in ihrem Geschäftsgebiet mit Geldprämien von insgesamt 2.950 Euro. Die Geldpreise wurden von Sparkassen-Vorstandsmitglied Ulli Sauer, den Kreisvorsitzenden des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) Klaus Rings und Klaus Karl sowie Hans Hallermeier, Frauenbeauftragter des SWFV, übergeben.

Bei den Männern aus den Spielklassen Verbandsliga Südwest, Landesliga, Bezirksliga und A-Klassen erhält der 1. FSV Schifferstadt 500 Euro (1. Platz), der TuS Mechtersheim 250 Euro (2. Platz) sowie der ASV Harthausen 150 Euro (3. Platz). Aus der Verbands-Landes-Bezirksliga / B-Klasse erhält die SG Böhl-Iggelheim II 500 Euro (1. Platz), der DJK SV Ph. Schifferstadt II 250 Euro (2. Platz) und der FSV Schifferstadt III 150 Euro (3. Platz). In der Verbands-Landes-Bezirksliga / C-Klasse erhält der TuS Altrip II 500 Euro (1. Platz), der SV Eintracht Ludwigshafen 250 Euro (2. Platz) und die SG Limburgerhof II 150 Euro (3. Platz). Beim Fair-Play-Wettbewerb der Frauen erreichten die Spielerinnen der SG Waldsee / Schifferstadt den 2. Platz und können sich über eine Prämie von 250 Euro freuen.

Ulli Sauer betonte: „Fairness ist ein essentieller Bestandteil jeder Sportart und darüber hinaus ein wichtiger Wert in unserer Gesellschaft. Es ist uns ein Anliegen, diesen Wert zu fördern und die Vereine, die sich besonders fair verhalten haben, mit Geldprämien zu belohnen. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern und hoffen, dass sie auch in Zukunft vorbildlich auf dem Platz agieren werden.“

Der Südwestdeutsche Fußballverband ermittelt in jeder Saison die fairsten Fußballvereine. Hierbei werden in unterschiedlichen Spielklassen die gezeigten roten, gelb-roten und gelben Karten erfasst und in einem Punktesystem bewertet. Darüber hinaus fließen noch das Zuschauerverhalten, das Nichtantreten und Spielabbruch in die Bewertung ein. Die Vorderpfälzer Sparkassen unterstützen den Fair-Play-Wettbewerb in der Saison 2023/2024 mit Geldpreisen über insgesamt 9.350 Euro.

Bildunterschrift:

Fairness wird belohnt: Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, Ulli Sauer (2.v.l.), gratuliert den fairsten Fußballvereinen im Geschäftsgebiet mit Urkunden und Geldprämien von insgesamt 2.950 Euro.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz