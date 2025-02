Ludwigshafen – “Portrait einer jungen Frau in Flammen”: Filmabend im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Begleitprogramm zur aktuellen Ausstellung “Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion” zeigt das Wilhelm-Hack-Museum am Mittwoch, 12. Februar 2025, um 18 Uhr den französischen Spielfilm “Portrait einer jungen Frau in Flammen” von Regisseurin Céline Sciamma. Der Film erzählt von der Begegnung und intensiven Liebesgeschichte zweier Frauen, der Pariser Malerin Marianne, die beauftragt wurde Héloïse heimlich für eine arrangierte Ehe zu porträtieren. In atmosphärischen Bildern stellt Sciamma nicht nur eine Geschichte über Künstlerinnen des 18. Jahrhunderts dar, sondern auch die Vorbestimmung weiblicher Lebenswege und dem Aufbegehren dagegen. Ausgezeichnet wurde der Film auf dem Festival de Cannes mit dem Preis für das Beste Drehbuch. Der Eintrittspreis orientiert sich am Prinzip “Pay What You Want”. Eine Anmeldung ist per E-Mail erforderlich unter anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum