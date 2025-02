Ludwigshafen – DFB-Pokalspiel Leverkusen gegen Köln wird heute am 5.12 live um 20.45 Uhr übertragen

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 02.02.25, bis Montag, 03.02.25, wurde in das Alte Rathaus in der Fußgängerzone eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten über die Gebäuderückseite ins Innere. Entwendet wurde Bargeld und ein Wandtresor. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Haben Sie in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges in Tatortnähe ... Mehr lesen »