Heidelberg – Mitarbeitende für Service, Bar und Küche gesucht? Veranstaltungsreihe unterstützt Betriebe bei Rekrutierung internationaler Fachkräfte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/al) -Die Veranstaltungsreihe „Fachkräfte für Heidelberg: Direkte Unterstützung bei der qualifizierten Einwanderung“ informiert Unternehmen über das beschleunigte Fachkräfteverfahren. Für Betriebe der Hotellerie und Gastronomie findet am Donnerstag, 13. Februar 2025, ein Workshop von 14 bis 16 Uhr in der Ausländerbehörde Heidelberg statt. Unternehmen erhalten praxisnahe Einblicke, können Fragen stellen und sich direkt mit der Ausländerbehörde und dem Welcome Center Rhein-Neckar austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund begrenzter Plätze ist aber eine Anmeldung per E-Mail an buendnis-arbeit@heidelberg.de erforderlich. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an unterschiedliche Branchen und wird angeboten vom Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit, der Ausländerbehörde Heidelberg und dem Welcome Center Rhein-Neckar.

Weitere Termine finden am selben Ort zur gleichen Uhrzeit statt:

• Donnerstag, 27. Februar 2025: Pflege und Gesundheit

• Donnerstag, 13. März 2025: Handwerk

• Donnerstag, 27. März 2025: Handel

Quelle: Stadt Heidelberg