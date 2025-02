Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 15. Februar ist es wieder soweit: Von 14 bis 16 Uhr können Tanzbegeisterte in der Tanzschule Meyer in der Vierlingstr. 34 (Zugang über das Gelände des Autohaus Henzel) nach Herzenslust das Tanzbein schwingen. Die Gäste entscheiden wie und was getanzt wird – ob alleine, als Paar oder in ... Mehr lesen »