Heidelberg – Aus „FensterLunch“ wird „IdeenLunch“: Neues Netzwerktreffen der Kreativschaffenden – Auftakt am Mittwoch, 12. Februar, im „MARLENE 42“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der „FensterLunch“ ist Geschichte – doch das ist kein Grund, traurig zu sein. Unter neuem Namen und mit leicht verändertem Konzept wird das beliebte Format der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg auch 2025 fortgeführt. Ab Februar findet der „IdeenLunch“ an jedem zweiten Mittwoch eines Monats zur Mittagszeit statt. Der „IdeenLunch“ ist die Weiterentwicklung des Netzwerktreffens „FensterLunch“, das die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft seit 2018 monatlich veranstaltet hat. Bewährte Elemente, wie die Gelegenheit zum informellen Austausch und Netzwerken beim gemeinsamen Mittagessen, bleiben erhalten. Neu ist aber nicht nur der Name, sondern ein kurzer Input zu Beginn jedes Treffens, bei dem aktuelle Themen der Kreativbranche im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen betrachtet werden. Die Treffen finden abwechselnd in den beiden Heidelberger Kreativwirtschaftszentren DEZERNAT#16 und MARLENE 42 statt. Die neuen Orte bieten optimale Rahmenbedingungen für inspirierende Gespräche, neue Kooperationen und die Erweiterung des kreativen Netzwerks in Heidelberg.

„IdeenLunch“ startet im neuen Kreativwirtschaftszentrum

Der erste „IdeenLunch“ startet am Mittwoch, 12. Februar 2025, 12.30 bis 14 Uhr, in der MARLENE 42 – dem neuen Kreativwirtschaftszentrum am Marlene-Dietrich-Platz in der Heidelberger Südstadt. Einen kurzen Impulsbeitrag steuert Philipp Neumayr, Redakteur bei der Rhein-Neckar-Zeitung, bei. Seine Einblicke in die Rolle der Medien in aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen liefern den Einstieg für weitere Gespräche mit anderen Kultur- und Kreativakteuren. Wie immer gibt es ein Mittagessensangebot zum Selbstkostenpreis und Zeit zum Austauschen und Netzwerken. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt alle Interessierten herzlich zur kreativen Mittagspause ein.

„IdeenLunch“: das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „IdeenLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Jeden zweiten Mittwoch bietet es Kreativschaffenden zur Mittagszeit die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Nach einem lockeren Get-together und gemeinsamem Mittagessen folgt ein kompakter Impulsvortrag zu aktuellen Projekten und relevanten Themen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese orientieren sich an aktuellen Themen im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Quelle: Stadt Heidelberg