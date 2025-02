Eppelheim – Nach Raub Zeugen gesucht

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagabend zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr befand sich ein 35-Jähriger zu Fuß auf der Verlängerung der Brahmstraße, um so auf die Feldwege südlich der Schwetzinger Straße zu gelangen. Kurz vor der Einmündung zur Schwetzinger Straße kamen dem 35-Jährigen zwei bislang unbekannte Männer auf Fahrrädern entgegen. Als diese den Mann erblickten, sollen sie von ihren Fahrrädern abgestiegen sein. Einer der Männer soll an dem 35-Jährigen vorbeigelaufen und ihn unvermittelt von hinten umgriffen haben. Beide Männer forderten Bargeld und um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen, griffen sie den 35-Jährigen körperlich an, so dass dieser letztendlich zu Boden fiel. Hier wurde er durch die Unbekannten festgehalten und nach seinem Geldbeutel durchsucht. Nachdem sie aus der Geldbörse einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich entwendeten, flüchteten die Täter auf ihren Fahrrädern in Richtung Schwetzingen. Der 35-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, normale Statur, 20 bis 25 Jahre alt, dunkler Teint. Ein Täter soll circa 190 cm groß und mit einer mehrfarbigen Baumwolljacke bekleidet gewesen sein. Der zweite Unbekannte soll circa 180 cm groß gewesen sein.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.