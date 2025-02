Brühl – Verabschiedung langjähriger Leiterin der kommunalen Altenbegegnungsstätte in den Ruhestand

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach 10 Jahren leitete Pia Gärtner dieser Tage zum letzten Mal die kommunale Altenbegegnungsstätte der Gemeinde Brühl. Ihr großes Engagement war geprägt von einem sehr persönlichen und herzlichen Miteinander mit den Senioren. Und diese bedankten sich dafür an dem letzten gemeinsamen Nachmittag mit Unterstützung von Daniela Gaisbauer mit Abschiedsgeschenken, einem umgedichteten Lied, einem Musikquiz rund um Abschiedslieder und belegten Brötchen und Gebäck.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck würdigte Pia Gärtner als aus ihren Buffalo-Zeiten erfahrene Moderatorin, die immer wieder Impulse in die Dienstags-Treffs einfließen ließ. „Du hast es gerne gemacht, das habe ich Dir immer angemerkt, wenn ich dabei sein durfte“, erinnerte er an Weihnachts- oder Neujahrsfeiern oder die Begegnungen mit der linksrheinischen Nachbargemeinde Otterstadt.

Und auch weitere Wegbegleiter von Frau Gärtner fanden den Weg ins evangelische Gemeindezentrum. Jochen Ungerer vertrat das Sozialamt, Lothar Ertl und Ursula Calero erinnerten sich gerne an schöne Zeiten mit Pia Gärtner und wünschten ihr alles Gute für die Zukunft. Auch die beiden Fahrer vom gemeindeseitigen „Bring- und Holdienst“ Ariane Fischer und Ulrich Baar nahmen an der Veranstaltung teil, um sich von Frau Gärtner zu verabschieden.

Unterstützt wurde das Team Gärtner/Gaisbauer an diesem Nachmittag von einer Freundin von Frau Gärtner und Frau Irina Haas-Ritter, die die Nachfolge von Frau Gärtner antreten wird. Frau Haas-Ritter hatte in den letzten Wochen bereits an den Veranstaltungen teilgenommen, die Senioren kennengelernt und tatkräftig mitgeholfen.

Durch diesen nahtlosen Übergang bei den leitenden Personen in der kommunalen Altenbegegnung ist gewährleistet, dass es in guter Besetzung weitergeht und die teilnehmenden Senioren dienstags ein paar schöne Stunden in der kommunalen Altenbegegnung verbringen.

Neue Besucher sind jederzeit herzlich willkommen – dienstags ab 14.30 Uhr steht die Tür des evangelischen Gemeindezentrums für alle Brühler und Rohrhofer Senioreninnen und Senioren offen.

Quelle: Stadt Brühl