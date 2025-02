Worms – Verkehrsunfall bei Hohen-Sülzen mit zwei schwerverletzten Personen – Fahrbahn 4 Stunden vollgesperrt

Worms / Meztropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Dienstag, den 04.02.2025, gegen 16:57 Uhr kam es im Einmündungsbereich B47/ L455 bei Hohen-Sülzen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84 Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die L455 in Richtung B47. Im dortigen Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt der auf der B47 befindlichen 60-jährigen Wormserin und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund des Aufpralls wurde der 84 Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er wurde schwerstverletzt und mittels Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen verbracht. Die 60 Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Uniklinik Mainz verbracht. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme 4 Stunden vollgesperrt. Neben Polizei befanden sich Rettungsdienst, Feuerwehr und Straßenmeisterei vor Ort.

Quelle: Polizeidirektion Worms

