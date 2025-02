Weinheim – Die Nelken blühen im Quintett

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bläserensemble Dianto Reed Quintett spielt am 22. März in der

Weinheimer Hans-Freudenberg-Schule

Auf Esperanto, der Weltsprache, heißen sie Dianto. Dianto Reed Quintett.

Besonders interessant: Das Ensemble setzt sich aus fünf spanischen Musikern

zusammen, deren Instrumente über ein Schilfrohr verbunden sind. Ihre

Holzblasinstrumente – Oboe, Klarinette, Saxofon, Fagott und Bassklarinette – erzeugen

einen einzigartigen Klang. Er wird zu hören sein, wenn das Dianto Reed Quintett am

Samstag, 22. März, 19.30 Uhr, in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule in Weinheim

auftritt. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Weinheim.

Das Dianto Reed Quintett ist ein Bläserensemble aus fünf jungen spanischen Musikern mit

Sitz in Amsterdam. Es besteht aus María González Bullón (Oboe), María Luisa Olmos Ros

(Klarinette), Ovidi Martí Garasa (Saxofon), María Losada Burgo (Fagott), Erik Steven

Rojas Toapanta (Bassklarinette). Der Name der Gruppe bedeutet auf Esperanto ‚Nelke‘;

Nelke als typische Blume des Mittelmeerraumes und Esperanto, weil es wie die Musik als

universelle Sprache gilt.

Die fünf Holzblasinstrumente sind durch das Schilfrohr (Reed) als gemeinsames Element

verbunden und erzeugen einen einzigartigen Ensemble-Klang. Nach ihren erfolgreichen

Studien an verschiedenen spanischen Musikhochschulen und Konservatorien spielten die

Ensemblemitglieder zunächst in mehreren nationalen und internationalen Jugend-

Orchestern, darunter das Jugendorchester Spaniens, das Nationaal Jeugd Orkest der

Niederlande, das Jugendorchester der Europäischen Union und das Jong Nederlands

Blazers Ensemble. Ihr Masterstudium schlossen sie am Conservatorium van Amsterdam

ab, wo sie auch Meisterkurse bei renommierten Musikern wie Miriam

Pastor, Simon van Holen, Harmen de Boer, Arno Borkamp, Davide

Lattuada, Saskia Mees oder Bas Pollard besuchten.

Das Quintett konnte bereits einige Auszeichnungen und Preise entgegennehmen, zuletzt

den prestigeträchtigen Kersjesprijs 2024 der Niederlande. Zudem sind die Spanier Gäste

zahlreicher Radio- und Fernsehsendungen und präsentieren dort ihre andere

Herangehensweise an das klassische Kammermusikkonzert. Ihre Auftritte charakterisieren

sich durch viel Energie und kontrastierende Elemente sowie eingebaute Choreografien,

um eine stärkere Interaktion mit den Zuhörern zu erzeugen.

Eintritt: Ab 8 Euro. Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und Kartenshop

DiesbachMedien, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online: www.reservix.de oder

an der Tageskasse.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim