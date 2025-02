SV Sandhausen – Weiterer Abgang – Philipp Lambert verlässt den SV Sandhausen via Leihe

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Philipp Lambert und der SV Sandhausen gehen vorerst getrennte Wege.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird sich bis Saisonende Regionalligist Eintracht Hohkeppel anschließen.

Lambert kam nach seiner Zeit in der Jugend der TSG Hoffenheim zur Saison 2020/21 an den Hardtwald-Campus an. Im Sommer 2024 schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung von der Sandhäuser U19-Bundesliga-Mannschaft in den Profikader.

Lambert war regelmäßig Teil des Spieltagskaders, kam dabei jedoch nicht zu Einsatzminuten. “Wir halten viel von Philipps Qualitäten, weshalb wir ihn zu Saisonbeginn mit einem Profivertrag ausgestattet haben. Allerdings gibt es für ihn in der derzeitigen Konstellation wenig Chancen auf Spielpraxis.

Aufgrund dieser Umstände haben wir uns gemeinsam auf die Leihe in die Regionalliga verständigt, wo er auf gutem Niveau Spielpraxis sammeln kann”, erklärt SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen