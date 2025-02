Südliche Weinstrasse – Nach Kassieraktion mit Landrat Seefeldt im Edeka Kissel Markt in Edesheim gehen je 1000 Euro an Tafel Edenkoben und Jugendfeuerwehr Edesheim

Edesheim / Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Arbeit riss nicht ab, als Landrat Dietmar Seefeldt am Donnerstagnachmittag eine Stunde lang an der Kasse des Edeka Kissel Markts in Edesheim stand, Waren über das Band geschoben und abkassiert hat. Das Ganze für einen guten Zweck: Der Wert der verkauften Waren, die in dieser Stunde über die Landrat-Kasse gingen, insgesamt 1.002,58 Euro, fließt nun aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz hälftig an die Tafel Edenkoben e.V. und den Förderverein der Jugendfeuerwehr in Edesheim. Überraschend hat die Dieter Kissel Stiftung den Betrag nicht nur, wie angekündigt, aufgestockt, sondern ihn sogar verdoppelt! Beide Vereine erhalten nun die Summe von 1002,58 Euro.

„Mir ist es wichtig, Organisationen zu unterstützen, die zum Wohle der Gemeinschaft arbeiten”, so Landrat Dietmar Seefeldt. „Der Erlös meiner vierten Kassieraktion in einem Einkaufsmarkt geht an die die Tafel Edenkoben e.V. und den Förderverein der Jugendfeuerwehr in Edesheim, deren ehrenamtliches Engagement ich sehr gerne unterstütze und die nun beide etwas über 1000 Euro für ihre wichtige Arbeit erhalten”, fasste der Landrat nach seinem Einsatz an der Kasse zusammen.

Er bedankte sich bei der Sparkasse Südpfalz und bei der Dieter Kissel Stiftung für die Spenden sowie bei allen, die für die gute Sache eingekauft haben. Die Freude beim Tafel-Team und der des Jugendfeuerwehr-Fördervereins, die sich je mit einem Informationsstand im Eingangsbereich des Marktes postiert hatten, war groß. Landrat Dietmar Seefeldt und Stiftungsvorstand Helmut Braun von der Dieter Kissel Stiftung haben direkt im Markt die symbolischen Schecks übergeben, begleitet von Christian Kocher, Ortsbürgermeister von Edesheim, und Marktleiterin Sabrina Estelmann. Sie sagt: „Die Kundinnen und Kunden haben nicht schlecht gestaunt als plötzlich unser Landrat die Kasse übernommen hat und ich kann sagen, dass er es richtig gut gemacht hat. Herrn Seefeldt nehmen wir gern wieder einmal ins Team auf.”

Die Kassieraktion empfand der Landrat als schönen Perspektivwechsel: „Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Gleichzeitig habe ich großen Respekt davor, was die Kassiererinnen und Kassierer tagtäglich leisten.”

Bildunterschriften

1) Die Erlöse der Kassieraktion gehen dieses Mal an die Tafel Edenkoben e.V. und den Förderverein der Jugendfeuerwehr in Edesheim.

2) Zum vierten Mal kassierte Landrat Seefeldt für den guten Zweck an einer Supermarktkasse, dieses Mal in Edesheim und unterstützt von Marktleiterin Sabrina Estelmann.

Quelle/Fotos: KV SÜW