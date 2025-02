Sandhausen – SVS löst Vertrag mit Lion Schuster auf – Wechsel nach Kiel

Sandhausen / Metropolregion Rhein-neckar – Lion Schuster verlässt den SV Sandhausen zum Ende der Transferperiode in Richtung Kiel.

Ab sofort wird Lion Schuster nicht mehr dem Sandhäuser Profikader angehören, sein Lizenzspielervertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. „Wir haben Lions Situation bereits vor längerer Zeit analysiert und die Ergebnisse mit dem Spieler transparent besprochen. Selbstredend wünschen wir Lion nur das Beste für seine berufliche wie private Zukunft“, so SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Schuster schließt sich der Zweitbesetzung von Bundesligist Holstein Kiel in der Regionalliga Nord an.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler kam zum Beginn der Saison 2023/24 aus der österreichischen Bundesliga an den Hardtwald. Im Dress des SVS war der Österreicher 20-mal im Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer.

Quelle: SV Sandhausen