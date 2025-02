Sandhausen – Der SV Sandhausen kassiert in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV 1916 Sandhausen hat am Sonntag im Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 mit dem 2:2-Unentschieden einen Punkt geholt. Nach torloser erster Halbzeit ging Sandhausen durch David Otto in der 54. Minute in Führung. Fünf Minuten (59.) später erhöhte Patrick Greil auf 2:0. Ebenfalls fünf Minuten (64.) später erzielten die Hannoveraner durch Hayate Matruda den 1:2-Anschlusstreffer. In der sechsten Minute (90.+6.) der Nachspielzeit gelang Lukas Wallner für die Niedersachsen noch das Tor zum 2:2-Endstand. Der SV Sandhausen liegt jetzt nach dem 22. Spieltag mit 28 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. An der Tabellenspitze in der 3. Liga liegen Energie Cottbus und Dynamo Dresden mit jeweils 42 Zählern vorne. Das nächste Heimspiel vom SV Sandhausen findet am Freitag, 7.2 um 19 Uhr, gegen den Tabellensechsten Arminia Bielefeld im GP Stadion am Hardtwald statt. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text: Michael Sonnick