Mannheim – Manuel Hagel eröffnete Jobs for Future 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Polit-Prominenz bei der Eröffnungsveranstaltung der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium am 20. Februar um 11 Uhr in der Maimarkthalle Mannheim – Eintritt frei.

Welche Unternehmen in der Region haben aktuell Stellen zu besetzen? Wo gibt es noch freie Ausbildungsplätze? Geht Studieren auch ohne Abitur? Und mit welcher Weiterbildung gelingt der nächste Schritt auf der Karriereleiter? Am Donnerstag, den 20. Februar um 9 Uhr öffnen die Tore zur dreitägigen Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium in der Maimarkthalle Mannheim. Offiziell eröffnet wird Süddeutschlands große Messe für Bildung und Beruf um 11 Uhr im Info-Forum I von Manuel Hagel MdL, Fraktionsvorsitzender der CDU Baden-Württemberg. „Die Jobs for Future ist ein Segen für alle, die im Beruf richtig durchstarten wollen“, so Hagel. „Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bietet jede Menge attraktive Job- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist spitze, dass die Messe in Mannheim den zahlreichen Unternehmen und Arbeitgebern eine Bühne bietet. Ich kann Ihnen nur wärmstens ans Herz legen – kommen Sie vorbei!“ Ein Grußwort spricht Prof. Dr. Diana Pretzell, Erste Bürgermeisterin der Stadt Mannheim. Alle Messe-Besucherinnen und -Besucher sind zur Eröffnungsveranstaltung herzlich eingeladen.

Rund 320 Aussteller, darunter Unternehmen, Universitäten, Hochschulen und Bildungsinstitute, präsentieren auf der Jobs for Future vom 20. bis 22. Februar tagesaktuelle Stellenangebote, Ausbildungs- und Studienplätze sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Besucherinnen und Besucher knüpfen direkt am Messestand erste, wertvolle Kontakte zu Personalern und können sich von Experten persönlich beraten lassen. In den Info-Foren warten kostenlose Kurzvorträge und interaktive Workshops zu Bewerbungsgespräch und Co. Die Jobs for Future ist an allen drei Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

20. bis 22. Februar 2025, Maimarkthalle Mannheim

Geöffnet täglich von 9 bis 16 Uhr

Eintritt frei

Weitere Infos unter www.jobsforfuture-mannheim.de

facebook.com/JobsForFuture.MA

instagram.com/jobsforfuture_mannheim

Quelle: MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH