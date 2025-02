Mannheim – Aktualisierte Vorhabenliste der Stadt: Sechs neue Vorhaben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in seiner Sitzung am 4. Februar 2025 die aktualisierte Vorhabenliste beschlossen und damit auch die informelle, also freiwillige und nicht gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung bei den entsprechend gekennzeichneten Vorhaben.

Dabei wurden auch sechs neue Vorhaben in die Liste aufgenommen. Eines davon ist z.B. die geplante Sanierung des Kinderspielplatzes „Am Sonnengarten” bei der demnächst vor allem Schulkinder mit ihren Familien eingeladen werden, sich zu beteiligen.

Derzeit umfasst die Vorhabenliste der Stadt Mannheim 115 Vorhaben. Die Liste bietet eine transparente Übersicht über Planungen und Projekte, die der Gemeinderat beschlossen hat. Sie ist wichtiger Bestandteil der Mannheimer Beteiligungskultur. In der Liste sind die wichtigsten Informationen zu einem Vorhaben zusammengestellt: Was ist das Ziel des Vorhabens? Auf welches Strategische Ziel der Stadt zahlt das Vorhaben ein? Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bei der Durchführung des Vorhabens? Was kostet es? Kann sich die Bürgerschaft beteiligen und wenn ja, wie?

Die Vorhaben sind auf dem Beteiligungsportal www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de

online einsehbar. Druckexemplare der Vorhabenliste werden demnächst bei den Bürgerservices, im Rathaus in E5 sowie in der Stadtbibliothek im Stadthaus (N1) ausgelegt.

Zukünftig wird es nur noch eine Druckversion der Vorhabenliste im Jahr geben. Diese erscheint immer zum Jahresanfang. Weiterhin erfolgt eine Aktualisierung der Vorhabenliste zur Jahresmitte. Diese Änderungen werden digital auf dem Beteiligungsportal dargestellt.

Die Vorhabenliste ist eine Maßnahme im Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung. Das Regelwerk definiert Aufgaben und Rollen von Politik und Verwaltung in Bürgerbeteiligungsprozessen.

Kontakt-Email: buergerbeteiligung@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

