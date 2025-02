Ludwigshafen – Quartiersmanagerin im Dichterquartier bietet ab sofort auch digitale Sprechstunden an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab sofort bietet die Quartiersmanagerin des Dichterquartiers Doris Besel auch Video-Sprechstunden an, um den Bewohner*innen des Quartiers mehr Flexibilität und leichten Zugang zu Beratung und Informationen zu ermöglichen. So können die Menschen ihre Anliegen und Fragen bequem von Zuhause aus einbringen beziehungsweise können auch außerhalb der Sprechzeiten im Quartiersbüro mit Doris Besel in Kontakt treten. Genutzt wird hierfür eine städtische Videokonferenzplattform. Die Video-Sprechstunde richtet sich besonders an diejenigen, die tagsüber aufgrund von Arbeit, Familie oder anderen Verpflichtungen wenig Zeit haben. Sie bietet eine einfache Möglichkeit, Fragen zu laufenden Projekten zu stellen, sich zu verschiedenen Quartiersthemen beraten zu lassen oder eigene Ideen für die Gestaltung des Wohnumfelds einzubringen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an ältere Menschen oder Personen mit Beeinträchtigungen, die vielleicht nicht so leicht aus dem Haus kommen können. “Mir ist es wichtig, dass wirklich alle im Quartier eine Stimme haben – auch diejenigen, die auf Barrierefreiheit oder besondere Unterstützung angewiesen sind. Die digitale Sprechstunde bietet hier eine einfache Möglichkeit, unkompliziert mit mir in Kontakt zu treten”, sagt Doris Besel.

Die Terminvereinbarung ist einfach: Interessierte können sich per E-Mail oder Telefon melden und einen Termin vereinbaren. Der Austausch findet dann über die städtische Videoplattform statt; die Interessierten erhalten hierzu einen Einladungslink. “Mit der Video-Sprechstunde gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung digitaler Bürgerbeteiligung”, so die Quartiersmanagerin.

Das Angebot ist ab sofort verfügbar. Bewohner*innen des Quartiers sind eingeladen, diese neue Möglichkeit zu nutzen und sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen. Für Terminvereinbarungen steht die Quartiersmanagerin unter Telefon 0621 504-4276, oder unter 0173 7592396, oder per E-Mail an doris.besel@ludwigshafen.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ludwigshafen