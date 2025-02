Ludwigshafen – NACHTRAG – Unfall zwischen Straßenbahn und Auto – Zwei Verletzte – 15.000 € Schaden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 76-jähriger Autofahrer kollidierte heute (04.02.2025, circa 10 Uhr) beim Abbiegen mit einer in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn in der Saarlandstraße (Höhe Rottstraße). Der Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Die Saarlandstraße wurde während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde in Fahrtrichtung Mundenheim gesperrt. Der Straßenbahnverkehr war kurzzeitig beeinträchtig. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

