Ludwigshafen – “Lass mal reden” – Infostand Oggersheim mit Christian Schreider und dem SPD-Ortsverein

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – Die alte Heimat kann man sich nicht aussuchen. Man wird in sie hineingeboren. In früheren Zeiten verbrachte man im Normalfall auch sein Leben dort. Wenn nicht wirtschaftliche Not oder Vertreibung die Menschen dazu zwangen, ihre Heimat zu verlassen. Deshalb war Heimat auch schon immer ein geographischer und sozialer Raum, den ... Mehr lesen »