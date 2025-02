Heppenheim – Neue geförderte Sozialbau Wohnungen fertiggestellt

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Menschen brauchen dort bezahlbare Wohnungen, wo sie leben und arbeiten. Deshalb fördert die Stadt Heppenheim und die Landesregierung den sozialen Wohnungsbau.

Bei einem Besichtigungstermin machten sich Bürgermeister Rainer Burelbach und die Erste Stadträtin Christine Bender einen Eindruck vor Ort vom neu fertig gestellten Förderobjekt in der Breslauer Straße 1. Das Gebäude ist Teil einer Reihe von Mehrparteienhäusern, die durch die WSW Baubetreuung GmbH gebaut wurden. Ursprünglich wurde im städtebaulichen Vertrag festgehalten, dass dort mindestens vier Wohnungen im Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus zu errichten sind. Umgesetzt wurden nun tatsächlich sechs Wohnungen, für die eine Förderzusage durch die WI-Bank erteilt wurde.

Mit dem sozialen Wohnungsbau sollen Wohnungen mit angemessenem Platz für Menschen mit geringem Einkommen oder Lebensunterhalt geschaffen werden. Dazu zählen etwa Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Auszubildende sowie große Familien. Auch in Heppenheim ist der Bedarf groß. Für alle sechs Wohnungen waren schnell Mieter gefunden: So freuen sich mehrere Familien mit Kindern sowie eine alleinerziehende Person mit Kindern auf ein neues Zuhause. Bereits am 1. Februar 2025 konnten die Wohnungen bezogen werden.

Auf dem Foto zu sehen sind (v. l. n. r.) Eigentümer Thomas Gärtner mit Frau Kadow, die für die Hausverwaltung zuständig ist, gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Burelbach und der Ersten Stadträtin Christine Bender.

Quelle Stadt Heppenheim