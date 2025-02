Hemsbach – Irith Gabriely the „Queen of Klezmer“ & Peter Przystaniak, Klavier

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Konzert für Frieden, Toleranz und Weltoffenheit

Geboten wird ein heiteres, lebendiges Programm von Klezmer Musik bis hin zu

Swing, Klassik und eigenen Kompositionen.

Irith Gabriely, in Haifa geboren, studierte von 1968-1972 Klarinette, Klavier, Dirigieren und

Philosophie an der Universität Tel Aviv. 1986 gründete sie, neben ihrer Tätigkeit als erste

Klarinettistin am Staatstheater Darmstadt, die Klezmergruppe "Colalaila", mit der sie seitdem in

vielen Ländern Europas und weltweit Konzerte gibt. 1991 wurde sie beim größten

Klezmerfestival in Zefat (Israel) mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Als "Queen of Klezmer" bekam sie

mit Colalaila auf dem Edinburgh Festival 1998 eine weitere besondere Auszeichnung.

Ebenso erfolgreich ist sie seit 1990 im Duo mit dem Pianisten und Komponisten Peter

Przystaniak. Ihr Repertoire kennt keine stilistischen Grenzen. Das Repertoire enthält sowohl

klassische Werke als auch Klezmer, Jazz und eigene Kompositionen. Gemeinsam mit dem

legendären Sinti-Geiger Schnuckenack Reinhardt konzertierten beide in vielen deutschen

Städten.

Peter Przystaniak studierte und unterrichtete an der Akademie in Darmstadt, war

musikalischer Leiter des Schauspielhauses am Staatstheaters Darmstadt und Gründer des

Gospelchores „Gospel Inspiration“ und der Mainzer Formation „Juice Exbrass“.

Seit 30 Jahren spielt er weltweit zahlreiche Konzerte sowohl im Duo mit Irith Gabriely als auch

mit der Gruppe Colalaila. Mit dieser und musizierte er mehrmals in der Berliner Philharmonie

und im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Als Komponist ist Peter Przystaniak ebenfalls erfolgreich. Der Musikverlag „Peters“

veröffentlichte viele seiner Werke. Das Heft “That’s Klezmer” wurde dabei ein “Bestseller”.

Info: Irith Gabriely & Peter Przystaniak – am Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in

der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es

online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806 700 733, im Bürgerbüro der Stadt

Hemsbach, Schlossgasse 41, und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach