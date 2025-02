Heidelberg – Mauersanierung: Bolzplatz am Kuchenblech in Ziegelhausen vorübergehend geschlossen – Arbeiten voraussichtlich bis 22. Februar

Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar News (rbe) – Aktuell ist der private Anbau von Cannabis in Deutschland unter bestimmten Bedingungen legal, seit die Legalisierung für den Freizeitgebrauch am 1. April 2024 in Kraft getreten ist. Hier ein kurzer Leitfaden, was es aktuell zu beachten gibt. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises ... Mehr lesen »