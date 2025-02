Heidelberg – Gemeinsam stark gegen Gewalt: SRH University organisiert Awareness-Woche rund um den One Billion Rising Day am 14. Februar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-neckar – Weltweit kommen am 14. Februar Menschen zusammen, um gegen Gewalt an Frauen, an geschlechtsuntypischen und geschlechtsexpansiven Menschen aufzustehen.

– Die SRH University beteiligt sich am Campus Heidelberg zum dritten Mal an der Aktion und organisiert erstmals eine ganze Awareness-Woche.

– Geplant ist neben einem Tanzflashmob und einem Candlelight Walk über den SRH Campus eine Info-Präsentation.

Straftaten gegen Frauen und Mädchen steigen in Deutschland in allen Bereichen – das ergab das Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2023″. Demnach gehören Hass und Gewalt gegen Frauen zu den zunehmenden gesellschaftlichen Problemen. Doch nicht nur in Deutschland gilt es, sich für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzusetzen, sondern weltweit. Die Organisation „One Billion Rising” organisiert daher jährlich am 14. Februar Flashmobs, Demonstrationen und Veranstaltungen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

Bereits zum dritten Mal in Folge beteiligt sich die SRH University am Campus Heidelberg an dem weltweiten Aktionstag, erstmals mit einer ganzen Awareness-Woche. Den Auftakt bildet ein Tanzflashmob am 10. Februar um 12:45 Uhr im Foyer des Blue Tower. Alle Studierenden, Mitarbeitenden sowie Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Zum Üben der Tanzschritte lädt die SRH University vorab zu kostenlosen Tanzstunden im Raum 1.04 der Fakultät für Therapiewissenschaften (Maria-Probst-Straße 3) ein. Die Termine sind wie folgt:

Dienstag, 21.01. 17:00 – 17:45 Uhr

Dienstag, 28.01. 17:00 – 17:45 Uhr

Dienstag, 04.02. 17:00 – 17:45 Uhr

Darüber hinaus findet am 12. Februar ein Candlelight Walk über den SRH Campus Heidelberg statt. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr vor dem Cube. Interessierte werden gebeten, eine Kerze mitzubringen.

Begleitend soll es in der gesamten Woche die Möglichkeit geben, Gedanken, Gefühle und Meinungen anonym an Stellwänden im Foyer des Blue Tower zu teilen. Dort wird es am 14. Februar, also dem offiziellen One Billion Rising Day, abschließend eine Info-Präsentation geben, um auf die Gewalt an Frauen und Mädchen hinzuweisen und daran zu erinnern, wie wichtig es ist, sich selbst und andere zu schützen.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auch auf der offiziellen Webseite der Organisation: https://www.onebillionrising.de/

Quelle: SRH Hochschule Heidelberg