Germersheim – Dank an Polizeikräfte nach Einsatz an der Realschule plus in Bellheim

Germersheim / Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Das war kein dummer Streich, sondern ein verantwortungs- und rücksichtsloses Handeln, das gerade in diesen Zeiten sehr viele Menschen in Aufruhr und Aufregung versetzt hat.“ Schuldezernent Christoph Buttweiler zeigt sich einerseits erleichtert, dass sich ein Hinweis auf eine mögliche Amoktat an der Realschule plus in Bellheim nicht bewahrheitet hat, andererseits aber auch empört, ob der entsprechenden Ankündigung auf einer Schultoilette, die am Freitag entdeckt und gemeldet wurde.

Bereits am Freitag wurde die Polizei über diesen Hinweis informiert, die daraufhin am heutigen Montag, 3. Februar, das Geschehen vor Ort mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften beobachtet und begleitet hat. Auch die Eltern wurden am vergangenen Freitag seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) von dem Vorfall unterrichtet. Es blieb den Schülerinnen und Schülern freigestellt, ob sie die Schule am heutigen Tag besuchen oder nicht. Wie Polizei und Schule mitteilen, wurde von der Möglichkeit, der Schule fernzubleiben, rege Gebrauch gemacht, weshalb das Schüleraufkommen am heutigen Vormittag eher gering ausfiel.

Christoph Buttweiler dankte den Einsatzkräften und den Betroffenen vor Ort: „Eltern und Lehrkräfte haben wirklich gut und sensibel reagiert. Ich kann verstehen, dass sich viele Eltern dafür entschieden haben ihre Kinder am heutigen Tag nicht in die Schule zu schicken. Mein Dank richtet sich vor allen Dingen an die Polizeikräfte vor Ort, deren Einsatz und Präsenz extrem wichtig war und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln konnte.“

Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen (07274-958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de). Die Polizeiinspektion in Germersheim wird die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren fortführen und über fortlaufende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beraten.

Quelle Stadtverw. Germersheim